Волонтеры собрали 15 тонн мусора в акватории реки Вуокса

Волонтеры собрали 15 тонн мусора в акватории реки Вуокса
Волонтеры убирались две недели. Фото: движение "Чистая Вуокса"

Отходы собирали на протяжении двух недель. Весь мусор уже вывезли на полигон.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем GazetaSPb сообщила команда «Чистая Вуокса». Более ста человек убирали акваторию реки с 29 июля по 11 августа. Они приехали для этих целей не только из Санкт-Петербурга, но также из Москвы, Великого Новгорода, Воронежа и других городов. За две недели им удалось собрать 15 тонн мусора – часть мешком добровольцы вывезли самостоятельно на лодках.

Руководитель движения Мстислав Жиляев отметил, что отдыхающие тоже принимали участие в сборе отхода. Он уверен, что в следующем году убираться будет намного легче, если люди поддержать чистоту – это, уверяет Жиляев, намного проще, чем каждый раз наводить порядок.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленинградской области волонтеры проявят помощь археологам. Основной задачей работ в Копорье станет раскрытие сооружений крепости, а после их консервация и музеефикация.

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