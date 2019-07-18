В Ленобласти волонтеры проявят помощь археологам

Волонтеры, под руководством археологов, проведут работы в Копорье на территории объекта культурного наследия "Крепость с церковью" . Фото: wikipedia.org

Волонтеры, под руководством археологов, проведут работы в Копорье на территории объекта культурного наследия "Крепость с церковью" . Фото: wikipedia.org

Основной задачей работ в Копорье станет раскрытие сооружений крепости,а после их консервация и музеефикация.

22 июля в Ленобласти приступят к работе два международных волонтерских кампуса «Копорье.2019» и «Тайцы.2019», об этом сообщает пресс-служба общественного волонтерского движения «Наследие Ленинградской области».

Волонтеры, под руководством археологов, проведут работы в Копорье на территории объекта культурного наследия «Крепость с церковью» по раскрытию сооружений крепости с их последующей консервацией и музеефикацией.

Также волонтерские работы будут проводиться в другом месте, находящемся на территории объекта культурного наследия федерального значения «Дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых “Тайцы” посл. четв. XVIII-XIX вв.”, который расположен в Гатчинском районе Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Копорской крепости раскопками займутся волонтеры.