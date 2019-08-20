В Петербурге одобрили проект третьего этапа реконструкции КАД

В Петербурге одобрили проект третьего этапа реконструкции КАД
Трассы А-118. Фото: Google Maps

Разрешение на реализацию следующего этапа проекта реконструкции северного участка КАД было выдано Главгосэкспертизой РФ.

На третьем этапе проезжую часть будут расширять до шести полос. Также проведут реконструкцию транспортной развязки на пересечении с Выборгским шоссе, отремонтируют путепровод и обновят водоотводные сооружения.

Как сообщает федеральное автономное учреждение, работы ведутся на участке федеральной трассы А-118 с 2016 года, от станции Горская до Приозерского шоссе.

Кроме того появятся шумозащитные экраны. Их установят на развязках в зоне примыкания к автодороге населенных пунктов и дачных участков. Для людей с ограниченными возможностями установят подъемные платформы с вертикальным перемещением у двух лестничных сходов на путепроводе.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на КАД. Авария случилась у съезда на Приморское шоссе.

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