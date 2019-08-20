Две станции по замеру радиации возобновили работу

Зербо первым сообщил о возобновлении работы двух станций. Фото: Интерфакс

Зербо первым сообщил о возобновлении работы двух станций. Фото: Интерфакс

В Билибино и поселке Пеледуй налажена передача данных об уровне радиации.

Ласина Зербо, исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), на своей страничке в Twitter опубликовала данные о возобновлении работы двух станций замера радиации.

Как пишет Зербо, на двух радионуклидных станциях RUP 56 (поселок Пеледуй) и RUP 57 (город Билибино) восстановлена передача данных.

Напомним, что 8 августа на военном полигоне в Архангельской области недалеко от Северодвинска произошел взрыв. В результате аварии погибли пять сотрудников госкорпорации «Роскосмос», двое сотрудников Минобороны, ранены трое военных и твое специалистов. Затем перестали передавать данные об уровне радиации 5 станций.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Рогозин считает, что Илон Маск бросил вызов «Роскосмосу».