В Петербурге выпустили простой и понятный буклет о тарифах

В Петербурге выпустили простой и понятный буклет о тарифах
Буклет «Простыми словами о тарифном регулировании». Скриншот.

В Петербурге разработали информационный буклет «Простыми словами о тарифном регулировании». Путеводитель представлен в электронной версии на сайте комитета по тарифам.

Выпустить буклет было решено для того, чтобы помочь жителям города разобраться в не всегда простых тарифных вопросах. Авторы пособия попытались простыми словами объяснить, как рассчитывается плата за каждую коммунальную услугу.

Пособие содержит инфографику, список полезных контактов и информацию о мерах социальной поддержки.

Всего в электронном буклете 22 страницы. Ознакомиться с ним можно здесь.

Одна из страниц буклета «Простыми словами о тарифном регулировании». Скриншот.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин разъяснил жителям Выборгского района, как происходит занижение роста тарифов на ЖКХ.

буклет комитет по тарифам новости спб тарифы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фермерский фестиваль «Своё» пройдет в Гатчине
Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»
На Ленобласть обрушатся ливни и сильный ветер с Финского залива
Водителей могут избавить от части штрафов.
В падении ребенка с лестницы в Светогорске обвиняют пенсионерку-инженера
Экстренное возвращение Lufthansa спровоцировало пробку в воздухе
РПЦ на сто лет просит у Смольного собор Архангела Михаила
Их становится больше: Дональд Трамп стал дедушкой в 10-й раз