В Петербурге выпустили простой и понятный буклет о тарифах

В Петербурге разработали информационный буклет «Простыми словами о тарифном регулировании». Путеводитель представлен в электронной версии на сайте комитета по тарифам.

Выпустить буклет было решено для того, чтобы помочь жителям города разобраться в не всегда простых тарифных вопросах. Авторы пособия попытались простыми словами объяснить, как рассчитывается плата за каждую коммунальную услугу.

Пособие содержит инфографику, список полезных контактов и информацию о мерах социальной поддержки.

Всего в электронном буклете 22 страницы. Ознакомиться с ним можно здесь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин разъяснил жителям Выборгского района, как происходит занижение роста тарифов на ЖКХ.