В Греции разбился самолет с россиянами

Пилот задел линию электропередач, после чего не смог справиться с управлением и вертолет оказался в море.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем сообщает издание iefimerida.gr. Все случилось в Греции недалеко от острова Парос. Вертолет покинул афинский аэропорт, чтобы отправиться в аэропорт Элефтериоса Венизелоса. В какой-то момент пилот задел линию электропередач, потерял управление и угодил в море. Очевидцы рассказали, что борт перевернулся в воздухе и они слышали взрыв.

По предварительным данным, на борту находились три человека – человек, управляющий вертолетом, а также женщина и ребенок из России. Местные власти уже объявили, что никто не выжим.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самолет из Москвы в Париж совершил экстренную посадку. Ожидается, что в Париж воздушное судно отправится после технической проверки. Экстренная посадка, как отмечают в Air France, была произведена в целях предосторожности.