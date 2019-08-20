РПЦ на сто лет просит у Смольного собор Архангела Михаила

РПЦ на сто лет просит у Смольного собор Архангела Михаила
Собор Архангела Михаила. Фото: michael.prihod.ru

Русская православная церковь (РПЦ) обратилась к властям Петербурга с просьбой о передаче собора Архангела Михаила в Ломоносове в безвозмездное пользование сроком на 100 лет.

Заявление от представителей церкви опубликовано на сайте комитета имущественных отношений. Документ подписан настоятелем прихода собора Архангела Михаила протоиереем Павлом Сусловым и датирован 6 августа 2019 года.

В своем обращении представители РПЦ ссылаются на закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

Собор Архангела Михаила находится в собственности Петербурга. С 1988 года здание используется приходом для религиозных целей. Построено оно было в период с 1911 по 1914 годы к 300-летнему юбилею дома Романовых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что РПЦ предлагает включить в список школьной литературы Библию и Коран.

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РПЦ на сто лет просит у Смольного собор Архангела Михаила
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