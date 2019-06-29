В РПЦ предложили включить в список школьной литературы Библию и Коран

Иларион заметил, что раз в программе есть "Слово о полку Игореве", то может появиться и Библия. Фото: pixabay.com

Иларион заметил, что раз в программе есть "Слово о полку Игореве", то может появиться и Библия. Фото: pixabay.com

Религиозные тексты можно изучать вне зависимости от вероисповедания, уверен митрополит Иларион.

Глава Синодального отдела внешних связей митрополит Волоколамский Иларион считает, что в школьный курс по литературе стоит внести религиозные тексты, о чем заявил в эфире “Россия 24” 29 июня.

Архиерей заявил, что если в программе есть “Слово о полку Игореве” и “Легенда о Гильгамеше”, то точно так же может появиться и Библия, Тора или Коран.

Владыка Иларион заметил, что эти тексты являются выдающимися произведениями литературы, с которыми ученикам стоит ознакомиться вне зависимости от религиозной принадлежности.

Ученые практикуют разные методы изучения религиозных текстов: их можно изучать как Откровение, то есть определяющий существующую реальность текст, так и как исторический документ. В этом случае религиозный текст не имеет никакого преимущества перед другими и изучается с точки зрения исторической и эстетической ценности.

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