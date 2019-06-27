В РПЦ предложили считать эмбриона человеком

Русская православная церковь выдвинула предложения закрепить за эмбрионом право на жизнь на законодательном уровне с момента зачатия.

В христианстве считается, что эмбрион является отдельным от матери существом на протяжении всего процесса своего развития, начиная от самого зачатия.

На официальном сайте РПЦ опубликован проект документа для общественного обсуждения и получения отзывов от епархии. Из документа следует, то эмбриону стоит присвоить несколько прав — право на жизнь, право на человеческую идентичность и право на развитие.

Из этого следует, что аборт должен считаться убийством независимо от срока беременности или способа самого аборта. РПЦ настаивает на том, что оплодотворенная клетка на любом сроке — это не часть материнского организма, а личность.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Роскачество выявило, что только одна детская сухая смесь соответствует всем нормам.