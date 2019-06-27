Роскачество: только одна детская сухая смесь соответствует всем нормам

Качество и цена не всегда соответствуют. Фото: Pixabay

Качество и цена не всегда соответствуют. Фото: Pixabay

Специалисты Роскачества проанализировали составы детских сухих молочных смесей и пришли к выводу, что они все безопасны для малышей.

Однако выявлены некоторые недостатки у попятных брендов. В смесях от торговых марок Nutrilon Premium (Ирландия) и «MD мил SP Козочка 1» (Испания) зафиксировано недостаточное количество линолевой кислоты. Это не отвечает требованиям ТР ТС 033/2013.

Кроме того, в продукции торговой марки Frisolac (Нидерланды) недостаточное содержание кальция. У многих производителей недостаток витамина С.

Лишь одна детская семь соблюдает не только обязательные требования, но и опережает стандарты Роскачества — торговая марки «Беллакт оптимум 1». Она производится в Республике Беларусь.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что культурный норматив для школьников России будет введен с 1 сентября.