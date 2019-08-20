Очевидцы заметили оголенного мужчину в Фонтанке

Он пытался выбраться из реки, но у него ничего не получалось. Прохожие тем временем наблюдали за происходящим.

Все случилось сегодня, 20 августа. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петребург». На фотографиях, которыми поделились в сети, видно, как мужчина в одних трусах плавает в Фонтанке. Он безуспешно старается выбраться, некоторые протягивают ему руку помощи, другие же снимают все на видео. Удалось ли парню спастись – непонятно.

В комментариях люди пишут, что мужчина зря полез купаться и будет удачей, если он ничем не заразиться. Пользователи также шутят, что день ВДВ уже позади.

«Скользкий тип»,

— иронизируют комментаторы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на стрелке Васильевского острова турист упал в воду. Очевидцы также сняли видео, на котором видно, что к месту происшествия приехали две машины скорой помощи.