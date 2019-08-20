Женщинам из Саудовской Аравии разрешили путешествовать без опекуна

Теперь Женщины смогут путешествовать без разрешения мужчины-опекуна и регистрировать развод. Фото: pixabay

Теперь Женщины смогут путешествовать без разрешения мужчины-опекуна и регистрировать развод. Фото: pixabay

С 20 августа в Саудовской Аравии в силу вступили поправки о равноправии женщин и мужчин. Теперь женщины смогут путешествовать без разрешения мужчины-опекуна и регистрировать развод.

Согласно новому закону, теперь женщина, достигшая 21 года, сможет получать удостоверение личности без обязательного согласия без мужчины, считающегося ее опекуном, как это было ранее. В роли опекуна мог выступать исключительно родственник женщины, например муж, отец или брат.

Кроме того, теперь саудовские могут самостоятельно регистрировать рождение ребенка, брак или развод, а также быть опекуном для несовершеннолетних детей.

В феврале 2018 года женщины в Саудовской Аравии получили право водить автомобиль.

Ранее GazetaSPb сообщала, что женщинам разрешили несколько сотен «мужских» профессий в России. Министерство труда в несколько раз сократило перечень профессий, которые запрещены для женщин. Ранее россиянки не могли работать по 456 профессиям, теперь их стало 100.