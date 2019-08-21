Минздрав рассказал, как бороться со стрессом

В список рекомендацией попали йога, имбирь и улыбка на лице.

Минздрав рассказал россиянам как побороть стресс и снизить влияние эмоционального напряжения на здоровье. Рекомендуют йогу, бананы и спать.

Стресс ведет к развитию ишемии, гипертонии, астмы и язвы, подчеркнули эксперты Минздрава. Бороться с ним можно как с помощью специальных навыков и через прохождение курсов, так и с помощью средств, доступных каждому. В качестве рецепта от стресса рекомендуют заниматься физической активностью (особенно помогают йога и плавание), вовремя отдыхать и высыпаться.

Работу предлагают чередовать с отдыхом. Для повышения настроения рекомендуют орехи, шоколад, бананы, имбирь — только не стоит поглощать их на ходу.

Ранее GazetaSPb рассказала о мифе про бокал красного вина и его влияние на работу сосудов.