Жители Невского района еще немного посидят без горячей воды

“Теплосеть Санкт-Петербурга” запланировала новые испытания на среду.

“Теплосеть Санкт-Петербурга” запланировала новые испытания труб в Невском районе Петербурга. В зону попали жители пр. Большевиков, Дыбенко и Российского проспекта.

Воду нагреют максимум до 40 градусов, чтобы проверить прочность сетей, сообщили GazetaSPb в “Теплосети Петербурга” 21 августа в среду. До осени осталось чуть больше недели и предприятие хочет убедиться, что город готов к наступлению холодов.

Вероятно, жителям Невского района Петербурга частично отключат горячую воду, как это обычно бывает при испытаниях. На сайте “Теплосети” эта информация, впрочем, не подтверждается: по запросу об отключениях ГВС в ходе летней ремонтной компании для жителей, к примеру, проспекта Большевиков, сообщается, что отключения прошли с 3 июня по 13 июня в ходе профилактических работ.

Ранее GazetaSPb сообщила, что неделю назад теплосети проверяли в Красногвардейском районе.