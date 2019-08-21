Петербуржец передал полицейскими около 268 кг боеприпасов

Житель Петербурга добровольно раскрыл полицейским местонахождение крупного схрона боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Уничтожение боеприпасов проходило в рамках операции «Арсенал».

Недалеко от урочища Карбусель в Кировском районе Ленобласти были найдены 30 миноментных мин, 25 артиллерейских снарядов и 14 гранат. Общий их вес составил порядка 268 кг.

Перевозить найденные боеприпасы на полигон не стали и уничтожили прямо на месте, сообщает Piter.tv.

Операция «Арсенал» проводится ежегодно и направлена на то, что усилить работу по раскрытию и предотвращению преступлений, связанных с оборотом и хранением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга 20 августа обнаружили артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас нашли недалеко от дома №47. Примерно через три часа после обнаружения снаряд вывезли на полигон для дальнейшей утилизации силами ОМОН Росгвардии.