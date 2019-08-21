Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли на Стачек

Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли на Стачек
Снаряд вывезли на полигон. Фото: Росгвардия

В Кировском районе Петербурга обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Артиллерийский снаряд был найден 20 августа у дома №47 по проспекту Стачек, сообщает Главное управление МЧС России по Петербургу.

Боеприпас обнаружили примерно в 16:18 часов, уже в 19:25 он был вывезен на полигон для дальнейшей утилизации силами ОМОН Росгвардии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в деревне Старо-Паново под Петербургом нашли 53 боеприпаса времён Великой Отечественной войны. Все они находились в состоянии сильной коррозии.

Силами военнослужащих инженерно-саперного полка Западного военного округа (ЗВО) боеприпасы вывезли на полигон для уничтожения. В Старо-Паново они, предположительно, были складированы черными копателями. В этой местности во времена ВОВ проходил передовой рубеж обороны Ленинграда.

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Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли на Стачек
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