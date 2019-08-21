Сеть “Шкафленд” заплатит за несделанную мебель

Сеть “Шкафленд” заплатит за несделанную мебель
Менеджеры брали от 30% до 50% суммы за мебель как предоплату. Фото: pixabay.com

Петербуржцы пожаловались в Роспотребнадзор на компанию “Арт-Мебель”.

Компания “Арт-Мебель” заплатит потребителю около 20 тысяч рублей за неисполнение условий договора. Свыше 10 граждан пожаловались на сеть магазинов “Шкафленд” в Санкт-Петербурге.

Менеджеры брали заказы на мебель с предоплатой от 30% до 50% от стоимости, но заказы никто не делал, сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга 21 августа. Сейчас магазины съехали из занимаемых помещений.

Суд установил, что в ноябре заказчик заплатил за разработку и изготовления комплекта мебели 6 тысяч рублей до выполнения заказа. Его должны были выполнить до 9 января, но сроки постоянно переносились. Истец в марте потребовал вернуть деньги и расторгнуть договор, однако не получил средства назад. Теперь по решению суда истцу перечислят 19 695 рублей, в которые входит моральная компенсация в 5 тысяч.

Ранее GazetaSPb сообщила, что у школ Красносельского района перестанут продавать сигареты.

договор иск мебель потребители роспотребнадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный снес торговый павильон на Кондратьевском
Крупное ДТП произошло на Касносельском шоссе
Google исправит в электронных письмах грамматические ошибки и опечатки
В Петербург пытались провезти 300 тонн опасного индийского риса
В Пулково задержали вылет 12 самолетов
ФАС заявила о росте цен на билеты на SSJ-100
На пресечении Кузнецова и Ленинского произошло ДТП, на месте пожарные и скорая
Фонтанка будет перекрыта до 1 октября