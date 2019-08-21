Сеть “Шкафленд” заплатит за несделанную мебель

Менеджеры брали от 30% до 50% суммы за мебель как предоплату. Фото: pixabay.com

Менеджеры брали от 30% до 50% суммы за мебель как предоплату. Фото: pixabay.com

Петербуржцы пожаловались в Роспотребнадзор на компанию “Арт-Мебель”.

Компания “Арт-Мебель” заплатит потребителю около 20 тысяч рублей за неисполнение условий договора. Свыше 10 граждан пожаловались на сеть магазинов “Шкафленд” в Санкт-Петербурге.

Менеджеры брали заказы на мебель с предоплатой от 30% до 50% от стоимости, но заказы никто не делал, сообщили в Роспотребнадзоре Петербурга 21 августа. Сейчас магазины съехали из занимаемых помещений.

Суд установил, что в ноябре заказчик заплатил за разработку и изготовления комплекта мебели 6 тысяч рублей до выполнения заказа. Его должны были выполнить до 9 января, но сроки постоянно переносились. Истец в марте потребовал вернуть деньги и расторгнуть договор, однако не получил средства назад. Теперь по решению суда истцу перечислят 19 695 рублей, в которые входит моральная компенсация в 5 тысяч.

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