У школ Красносельского района перестанут продавать сигареты

Расстояние между торговыми точками и образовательными учреждения было меньше 100 м.

Сотрудники прокуратуры приехали с проверкой в Красносельский район Санкт-Петербурга. Они нашли несколько магазинов, которые находились у школ, но при этом торговали сигаретами.

Речь идет о АО “Танер» на ул. Политрука Пасечника и “Агроторг” на Петергофском шоссе. Расстояние от торговых точек до образовательных учреждений составляло менее положенных 100 м, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 21 августа.

Юрлицам могут назначить штраф за нарушения правил торговли. Пока что прокуратура Петербурга потребовала прекратить реализацию сигарет и проконтролирует, чтобы ее решение выполнили.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Рособрнадзор не собирается запрещать телефоны школьникам.