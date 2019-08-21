В Петербург пытались провезти 300 тонн опасного индийского риса

В Петербург пытались провезти 300 тонн опасного индийского риса
В рисе завелись насекомые и клещи. Фото: Pixabay

Весь товар вернули поставщику, так как он не соответствует требованиям безопасности – такую крупу есть нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу. Рис задержали в порту Северной столицы – его отправили на экспертизу, где выяснилось, что содержимое 12 контейнеров опасно для употребления. Анализы показали, что крупа не соответствует регламенту, так как является небезопасной. В рисе успели завестись насекомые и даже клещи. Все 300 тон отправили обратно на родину – так поступают со всей продукцией, нарушающую закон России.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что мандарины из Аргентины приехали в Петербург с личинками мухи. По виду обнаруженные личинки напоминали те, из которых на свет появляются средиземноморские плодовые мухи. Образцы отправили на экспертизу, в ветеринарной лаборатории подтвердили опасения инспекторов.

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