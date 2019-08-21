Смольный снес торговый павильон на Кондратьевском

Смольный снес торговый павильон на Кондратьевском
Павильон снесли. Фото: ККИ

Владелец занимал земельный участок незаконно, так как Росреест расторгнул с ним контракт.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщили в Комитете по контролю за имущество. Сотрудники ведомства отправились в Калининский район, чтобы снести мини-ТЦ на Кондратьевском проспекте. Здание занимало площадь 200 квадратных метров, несмотря на то, что землепользователя неоднократно просили освободить участок. Павильон демонтирован не был, поэтому за дело взялись власти. Юридическое лицо уже привлекли к ответственности.

Уточняется, что в небольшом торговом павильон располагались продуктовый магазин, магазин с товарами для животных, ателье и салон красоты.

Комитет также освободил участок на улице Фучика – там построили магазин без разрешения, хотя земля находится в собственности города.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что сотрудники ККИ снесли вышки для вейкбординга на пляже в Сестрорецке.

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Смольный снес торговый павильон на Кондратьевском
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