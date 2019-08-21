Баню в Ломоносове обещают полностью открыть к концу августа

Баню в Ломоносове обещают полностью открыть к концу августа
Ремонт второго отделения бани. Фото: gov.spb.ru

В Ломоносове завершается ремонт бани. Запуск второго отделения на 50 помывочных мест планируется к 30 августа.

В отделении полностью заменили систему отопления, установили новые электропечи и сантехнику, поменяли облицовочную плитку. Помимо этого, были проведены ремонт электропроводки и работы по гидроизоляции.

Сейчас в бане ведется косметический ремонт помещений и оборудования, сообщили в администрации Петродворцового района.

Введение бани после ремонта проходит поэтапно. Первое отделение на 25 мест начало работу 27 мая.

«Банные услуги очень востребованы у ломоносовцев, особенно у жителей частного сектора. А это почти тысяча домов» — отметил глава администрации Петродворцового района Дмитрий Александрович.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у Ладожского вокзала хотят построить 16-этажную баню.

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