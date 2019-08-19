Рядом с Ладожским вокзалом построят 16-этажную баню

В Петербурге начались публичные слушания проекта строительства 16-этажного здания, в котором 80% площади займет банно-оздоровительный комплекс.

Строительство здания высотой в 65 метров предусматривается возле Ладожского вокзала и ТРК «Заневский каскад», на месте, где сейчас расположена автостоянка между заправкой «Лукойл» и улицей Гранитной. Об этом сообщает АБН.

Компания ООО «Стройконтракт» получила участок для площадью 4,8 тыс. кв.м по целевому назначению для объектов бытового обслуживания. Инвестор получил разрешение на строительство 65-метрового здания в прошлом году. Общая площадь постройки составит 12,2 тыс. кв.м, из которых 9,8 тыс. кв.м займет банно-оздоровительный комплекс, вмещающий 220 человек. Помимо этого, еще 600 кв.м выделят под ресторан и 300 — на некий объект социальной помощи.

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