Рядом с Ладожским вокзалом построят 16-этажную баню

Рядом с Ладожским вокзалом построят 16-этажную баню
В новом 16-этажном здании 9,8 тыс. кв. площади займет баня.

В Петербурге начались публичные слушания проекта строительства 16-этажного здания, в котором 80% площади займет банно-оздоровительный комплекс.

Строительство здания высотой в 65 метров предусматривается возле Ладожского вокзала и ТРК «Заневский каскад», на месте, где сейчас расположена автостоянка между заправкой «Лукойл» и улицей Гранитной. Об этом сообщает АБН.

Компания ООО «Стройконтракт» получила участок для площадью 4,8 тыс. кв.м по целевому назначению для объектов бытового обслуживания. Инвестор получил разрешение на строительство 65-метрового здания в прошлом году. Общая площадь постройки составит 12,2 тыс. кв.м, из которых 9,8 тыс. кв.м займет банно-оздоровительный комплекс, вмещающий 220 человек. Помимо этого, еще 600 кв.м выделят под ресторан и 300 — на некий объект социальной помощи.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти построят новый завод электрооборудования компании Hakel. Чешская компания Hakel займется строительством нового завода по производству электрооборудования в Ломоносовском районе Ленобласти.

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