В Ленобласти построят новый завод электрооборудования компании Hakel

Чешская компания Hakel займется строительством нового завода по производству электрооборудования в Ломоносовском районе Ленобласти.

На территории индустриального парка «Гринстейт» в Ленинградской области 13 августа прошла торжественная церемония закладки первого камня производственного комплекса АО «Хакель». Завод будет производить молниезащитные, заземляющие устройства, приборы защиты от импульсных перенапряжений и прочее.

Всего компания выпускает около пяти тысяч видов электротехнического оборудования. При этом 80% продаж происходят на российском рынке, а остальные 20% в странах СНГ.

Компания потратит не менее 350 миллионов рублей на строительство завода, который по площади займет 11 тысяч квадратных метров. Предприятие создаст 200 рабочих мест. Строительство закончат уже к следующему году.

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