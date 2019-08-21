В Ленобласти прокомментировали показатели смертности в регионе

Работа приносит результаты, но не так скоро, как всем хотелось бы. Уже сейчас люди стали реже умирать от некоторых заболеваний.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем GazetaSPb сообщил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин. Он заявил, что в рамках нацпроекта «Демография» реализуются несколько проектов и они дают результаты. Сейчас, уверяет Вылегжанин, динамика снижения смертности в регионе является лидером в России.

Чиновник подчеркнул, что в разных районах открыли три взрослых хосписа и один детский. Там неизлечимо больным людям оказывается качественный уход.

«Намерены продолжать политику оказания стационарной и паллиативной помощи тяжелым больным и людям с неизлечимыми заболеваниями, невзирая на процент больничной летальности»,

— говорится в сообщении.

На данный момент от инфаркта миокарда за полгода погибли 10% человек, а от инсульта – 17,7% — это в два раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Беглов рассказал, как Смольный снизит смертность на дорогах.