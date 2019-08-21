Пассажиры рейса из Маврикия сильно пострадали от турбулентности

Пассажирка лайнера: «Мы родились заново. Я думала, что самолет разобьется».

Вчера 20 августа самолет Аirbus A330-343 летевший из города Порт-Луи в Мадрид попал в сильную зону турбулентности и резко потерял около 300 метров высоты.

Пострадали не менее 35 пассажиров, после совершения посадки им была оказана экстренная медицинская помощь, а десятерых пришлось госпитализировать.

Пилоты справились с ситуацией, им удалось вывести самолет из пике, как сообщает издание Mundo. Была совершена штатная посадка в аэропорту Мадрида Барахас, где работники подготовили план помощи пострадавшим на борту.

Количество членов экипажа и пассажиров не уточняется.

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