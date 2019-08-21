В Турцию на помощь девочке хотят вылететь петербургские врачи

При этом они уверяют, что ей оказывается вся необходимая помощь.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщается администрация Санкт-Петербурга. Комитет по здравоохранению и госпиталь Университета Памуккале рассматривают возможность отправки специалистов в Турцию, чтобы они помогли юной петербурженки. Пока непонятно, есть ли в этом смысл.

Уже прошла видеоконференция с врачами из Турции. Они рассказали, как обстоят дела – эксперты Северной столицы считают, что делается все возможное для спасения ребенка.

Напоминаем, что 12-летняя девочка отдыхала с семьей – они плавали в бассейне. В какой-то момент ребенка затянуло в трубу, она находилась под водой пять минут. Сейчас петербурженка находится в коме. У нее диагностировали повреждения легких, мозга и сердца.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржца забросало камнями при прорыве трубы у «Улицы Дыбенко».