Вторичное жилье подорожало в Петербурге на 6%

В Петербурге цены на вторичное жилье возросли на 6,36%, что составило 7 258 рублей за квадратный метр. Фото: pixabay

В Петербурге цены на вторичное жилье возросли на 6,36%, что составило 7 258 рублей за квадратный метр. Фото: pixabay

В текущем году начался рост цен на первичное жилье, в связи с чем начала дорожать и вторичная недвижимость. Квадратный метр теперь стоит 7 258 рублей.

По данным специалистов группы риэлтерских компаний Active, за семь месяцев с начала текущего года на рынке недвижимости в Петербурге цены на вторичное жилье возросли на 6,36%, что составило 7 258 рублей за квадратный метр.

Самое дешевое вторичное жилье можно приобрести в Красносельском районе Петербурга, в среднем квадратный метр там стоит 101 473 рубля. Самым дорогим для покупки жилья стал Петроградский район, где средняя цена за квадратный метр составляет 159 449 рублей.

Больше всего предложений о продаже вторичной жилплощади приходится на Центральный район Петербурга — 12%, следом за ним идут Приморский, Московский и Выборгский районы.

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