Роспотребнадзор рассказал о качестве воды в Петербурге

Чиновников и юрлиц оштрафовали на общую сумму более 1,5 млн рублей за полугодие. Фото: pixabay.com

Чиновников и юрлиц оштрафовали на общую сумму более 1,5 млн рублей за полугодие. Фото: pixabay.com

Процент проб водопроводной воды с нарушениями остается низким.

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о качестве воды в первом полугодии 2019 года в Петербурге. Процент проб водопроводной воды с нарушениями остается низким.

Только 2,5% проб не отвечали санитарно-химическим требованиям. Проблемы с микробиологией нашли в 0,04% проб питьевой воды в водопроводе. Чиновников и юрлиц оштрафовали в совокупности на 1,5 млн рублей за нарушения требований к питьевой воде в Петербурге, сообщает ведомство 22 августа.

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга проверяет и питьевую воду в бутылках на прилавках магазинов Северной столицы. Пока что за 2019 год с ней не возникало проблем.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Роспотребнадзор проверяет информацию о массовом отравлении на свадьбе в Петербурге