Зарплаты в Петербурге: от 34 до 140 тысяч рублей

В рейтинге зарплат Санкт-Петербург занимает вторую сточку после Москвы: ведущий специалист получает в Северной столице 66,4 тысячи рублей, в Москве – 85,4 тысячи. Под понятием «ведущий специалист» имеется в виду сотрудник с опытом работы от трех лет.

Если анализировать зарплату работников такого уровня всего Северо-Западного округа, то она составляет всего 51,2 тысячи рублей. Такие данные приводятся аналитиками компании «Банк данных заработных плат», в обзоре поступившем в GazetaSPb, сегодня 22 августа. Самая низкая средняя зарплата зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе – она составила 42,4 тысячи рублей.

Вместе с тем, выросли заработные платы линейных руководителей: в Петербурге она составляет уже 120,8 тысяч рублей (рост на 6,1% к уровню 2018 года). Меньше всего выросли доходы специалистов — всего на 3,9% , они составляют 52,9 тысяч рублей. Сохраняется разрыв доходов (зарплата, бонусы, премии и т.д) между работниками отечественных и иностранных компаний. Так, линейный руководитель инофирмы получает 141,4 тысячу рублей, в российской компании – на 15% меньше.

Больше всего зарабатывают в предприятиях, которые работают в сфере информационных технологий. Например, в сфере разработки ПО совокупный доход специалиста или ведущего специалиста в Санкт-Петербурге и Ленобасти составляет 117,9 тысяч рублей. Меньше всего получают работники сферы клининга и благоустройства – в среднем от 34,7 тысяч рублей. HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR) – крупнейшая онлайн-рекрутинг платформа в России, клиентами которой являются порядка 250 тыс. компаний. База кандидатов HeadHunter содержит более 40 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий превышает 700 тыс.

Ранее GazetaSPb сообщала, что по мнению экспертов средняя зарплата россиян выросла в 20 раз.