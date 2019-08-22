В лесу в Ленобласти уничтожили около 10 кг боеприпасов времен ВОВ

В лесу в Ленобласти уничтожили около 10 кг боеприпасов времен ВОВ
В лесу нашли боеприпасы. Фото: Росгвардия

Житель Ломоносовского района Ленобласти добровольно рассказал полицейским о местонахождении схрона боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

В лесном массиве в полутора километрах от деревни Лопухинка 21 августа были обнаружены предметы вооружения. Общий вес боеприпасов составил около 9,5 кг, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вывозить на полигон боеприпасы не стали. Всё найденное уничтожили на месте.

Примечательно, что мужчина, указавший на боеприпасы, в мае 2019 года был пойман на хранении вооружения времен войны. Обнаруженные у него боеприпасы были изъяты. Сам мужчина находился под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти нашли 268 кг боеприпасов времен ВОВ. Среди них 30 миноментных мин, 25 артиллерейских снарядов и 14 гранат.

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