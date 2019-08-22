Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года

Лидером рейтинга, который опубликован на сайте издания, стал Дуэйн «Скала» Джонсон.

Дуэйн Джонсон смог заработать 89,4 миллиона долларов за год благодаря съемкам в фильмах «Форсаж: Хоббс и Шоу» и «Небоскреб», а также в сериале «Футболисты» и рекламе. На 2018 год его доходы составили 119 миллионов долларов, тогда он уступил первое место актеру Джорджу Клуни.

В тройку лидеров рейтинга по версии Forbes также попали голливудские актеры, звезды «Мстителей» Крис Хемсворт (76,4 миллиона долларов) и Роберт Дауни-младший (66 миллионов долларов).

В топ-10 самых высокооплачиваемых актеров также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.

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