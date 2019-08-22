В Калифорнии пассажирский самолет сгорел на взлетной полосе

Корпус самолета развалился на несколько частей и выгорел практически дотла. Фото: twitter

Корпус самолета развалился на несколько частей и выгорел практически дотла. Фото: twitter

В США в аэропорту Оровилля, в штате Калифорния, загорелся легкомоторный самолет с пассажирами на борту. Возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Все десять человек, находящихся на борту самолета, включая членов экипажа, смогли эвакуироваться, никто не пострадал. По данным американских СМИ, самолет прервал взлет по неизвестным причинам, после чего загорелся на взлетно-посадочной полосе.

По фотографиям полиции заметно, что корпус самолета развалился на несколько частей и выгорел практически дотла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в США самолёт упал на жилой дом. Из находившихся на борту членов экипажа один погиб, состояние выживших удовлетворительное. За жизнь одного из обитателей дома, куда приземлилась авиамашина, на данный момент сражаются врачи, состояние другого стабильное. Ещё один пропал без вести.