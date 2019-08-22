Двое россиян тяжело пострадали в пожаре в Германии

Двое россиян тяжело пострадали в пожаре в Германии
По предварительной информации, пожар начался из-за попавшего на пламя газовой плит электрокабеля. Фото: pixabay

В результате пожара в Нижней Саксонии пострадали четыре человека, из которых двое — граждане РФ.

По данным СМИ, пожар произошел в воскресенье, 18 августа. Очаг возгорания находился в помещении, в котором проходила встреча молодых людей, прибывших в Германию из разных стран по обмену. По предварительной информации, пожар начался из-за попавшего на пламя газовой плит электрокабеля.

В результате происшествия пострадали четыре человека. Среди них 80-летняя немка, 21-летний танзаниец и двое русских возрастом 24 и 18 лет.

Все они получили ожоги разной степени тяжести и госпитализированы в медучреждение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Калифорнии пассажирский самолет сгорел на взлетной полосе. В США в аэропорту Оровилля, в штате Калифорния, загорелся легкомоторный самолет с пассажирами на борту. Возгорание произошло на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщает местная полиция в Twitter.

Германия пожар происшествия
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