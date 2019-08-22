Сквер в центре Петербурга благоустроили по проекту местной жительницы

Сквер в центре Петербурга благоустроили по проекту местной жительницы
Конструкция в центре площадки подвижна. Фото: gov.spb.ru

На территории замостили дорожки и площадки, высадили 17 деревьев и 500 кустов барбариса.

В центре Санкт-Петербурга открыли сквер по концепции местной жительницы. Проект Екатерины Кудрявцевой победил в программе “Твой бюджет”.

Фото: gov.spb.ru

На открытие сквера у перекрестка Мытнинской и 8-ой Советской приехал глава комитета по благоустройству Петербурга Владимир Рублевский 22 августа. Он рассказал, что кроме сквера на Мытнинской Петербург намерен благоустроить еще 145 объектов в 2019 году.

В сквере замостили дорожки и площадки, высадили 17 деревьев и 500 кустов барбариса. Садовники использовали декоративные злаки для украшения территории. Сквер получил уникальные кресла и полукруглые садовые скамейки.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Торжковской улице Петербурга открыли обновленный сквер.

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Сквер в центре Петербурга благоустроили по проекту местной жительницы
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