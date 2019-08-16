На Торжковской улице открыли обновленный сквер

Ранее в этом сквере ни разу не проходил ремонт. Фото: пресс-служба Смольного

Ранее в этом сквере ни разу не проходил ремонт. Фото: пресс-служба Смольного

В сквере на улице Торжковской, 4 провели капитальный ремонт. В зеленой зоне появились новые растения и комфортные скамейки.

Согласно данным комитета по благоустройству Петербурга, ранее в этом сквере ни разу не проходил ремонт. При этом, он располагается на довольно оживленной улице — мимо него ежедневно проходят люди к жилым домам и административному зданию.

Во время работ по капитальному ремонту в сквере обустроили дренажную систему, обновили пешеходные дорожки и газоны. Также там появились новые скамейки из дерева и чугуна.

Ремонт затронул и растения в зеленой зоне. Там специалисты подлечили клены, дубы, яблони и липы, а также высадили 11 молодых кленов и около тысячи кустов барбариса и кизильника.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Казанский сквер теперь можно зайти с Невского проспекта. В Казанском сквере Петербурга открыли вход со стороны Невского проспекта, что позволит упростить для жителей и гостей города посещение одной из главных достопримечательностей Северной столицы.