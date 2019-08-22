В Петербурге открылся форум контрактных отношений

Третий Санкт-Петербургский межрегиональный форум контрактных отношений начал работу 22 августа. В этот раз он объединил более 600 участников.

Программа форума разделена на два дня — 22 и 23 августа. Главной его темой станут вопросы повышения эффективности контрактной системой.

«Для нас контрактная система – это 152 млрд рублей по городскому бюджету и около 50 млрд по дочерним учреждениям. Даже если мы только на десять процентов повысим эффективность закупок, – уже 20 млрд рублей экономии», — отметил в первый день форума вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Сэкономленные деньги, как отметил Елин, могут пойти на новый транспорт и социальные объекты, в том числе детские сады.

Вице-губернатор подчеркнул, что в числе приоритетов — повышение эффективности работы электронного магазина и комплексный подход к контрактам в строительстве. Развитие этих двух аспектов поможет усовершенствовать контракную систему, уверен Елин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Евгений Елин заявил о намерении к 2024 году в два раза увеличить долю малого и среднего бизнеса в реальном секторе экономики.