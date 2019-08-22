Россия и Украина совершат обмен по формуле «33 на 33»

Россия и Украина совершат обмен по формуле «33 на 33»
Моряки из Украины, задержанные в России. Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Страны договорились об обмене 33 граждан России на 33 украинцев, омбудсмен из Киева уже в Москве.

Стали известны итоги переговоров Москвы и Киева, страны готовы завершить процесс обмена пленными гражданами. На данным момент известно, что обмен планируется по формуле 33 человека на 33, в это число не входит главный редактор украинского «РИА Новости» Кирилл Вышинский, как сообщает РБК.

Также издание сообщает, что Вышинского будут освобождать по особым правилам. Войдет ли журналист в нынешнюю партию освобождаемых граждан России, неизвестно. Информации о возвращении в Россию режиссера Олега Сенцов также нет.

Известно, что украинская омбудсмен Людмила Денисова уже прибыла в Москву для того, чтобы заняться предстоящим обменом.

Напомним, что переговоры с Украинской стороны проводит команда нынешнего президента страны, Зеленский лично курирует процесс.

Ранее GazetaSPB сообщила о начале обсуждения обмена пленными.

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