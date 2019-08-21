СМИ: Россия и Украина собираются выдать моряков и заключенных

СМИ: Россия и Украина собираются выдать моряков и заключенных
Моряки вернутся в Украину. Фото: baltphoto, Андрей Пронин

Они должны вернуться на родину уже к концу лета – переговоры уже вышли на финальную стадию.

Об этом стало известно сегодня, 21 августа. Обо всем сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Власти России и Украины договорились об обмене гражданами – морякам и заключенными. Они, скорее всего, вернуться домой уже к концу августа.

По предварительным данным, в Украину уедут моряки, задержанные 25 ноября 2018 года в Черном море. Их обвиняли в незаконном пересечении границы России в Керченском проливе. Возможно, вернется кто-то еще – источники этого не заключили.

А вот кого выдадут России – непонятно. Люди отказываются называть именами, так как бояться навредить процессу.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что украинцы отпустили российских моряков, а танкер оставили себе. По данным украинской прессы, российские моряки проходят по делу свидетелями, на них наложено обязательство являться по требованию следователя.

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