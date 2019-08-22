Huawei не планирует выпуск смартфонов на базе Harmony OS в 2019

Система Android пока сохранится на смартфонах Huawei. Фото: Pixabay

Система Android пока сохранится на смартфонах Huawei. Фото: Pixabay

Компания сообщила, что в этом году не собирается заниматься выпуском смартфонов с новой операционной системой.

Вице-президент Huawei Винсент Ян сообщил, что в 2019 году новый смартфоны с новой системой Harmony OS не будут выпущены.

Причина в том, что компания намерена поддерживать единую экосистему всех устройств, поэтому будет сохранять систему Android, пока американские санкции не запрещают этого. А новая операционная система Harmony OS рассматривается как запасной план.

Одновременно с этим руководитель рассказал, что выйдут новые смарт-часы и «умные телевизоры», которые будут работать на основе Harmony OS 1.0.

Напомним, что презентация новой операционной системы состоялась 9 августа этого года в Китае и была ответом на санкции США.

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