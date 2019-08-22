Opel представил первый гоночный электромобиль

Компания первая в мире создала раллийный электромобиль, первые гонки пройдут уже в следующем году.

Новый автомобиль создан на основе дорожного хэтчбека Opel Corsa-e. В честь выпуска нового типа автомобилей создали чемпионат ADAC Opel e-Rally Cup, он станет первым в мире гоночным чемпионатом, где примут участие электромобили.

Бензиновые автомобили сменит современная электрическая гоночная серия, в 2020 году планируется выпуск 15 машин. Приобрести новинку можно будет примерно за 50 тысяч евро.

Первые в мире гоночные соревнования с участием этих машин пройдут летом следующего года в рамках чемпионата Германии по ралли.

Напомним, что ралли – это спортивные гонки, которые проводятся по заранее спланированным маршрутам на специальных авто и мотоциклах.

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