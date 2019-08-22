Польский премьер выступает за новую базу НАТО в стране

Министр выступил против уничтожения базы НАТО в ФРГ. Фото: voennoedelo.com

Министр выступил против уничтожения базы НАТО в ФРГ. Фото: voennoedelo.com

Матеуш Моравецкий убежден, что Польше необходима новая военная база.

Премьер министр Польши Матеуш Моравецикий выступил против передислокации американской базы из Германии в Польшу. По его мнению базу в Рамштайне стоит сохранить, а на территории Польши просто создать новую.

Также политик раскритиковал Германию в вопросе обороны, заметив, что государство слишком экономично подходит к их решению, и призвал повысить траты на вооружение согласно правилам НАТО – до 2% от ВВП.

Также министр подчеркнул, что взятые со вступлением страны в НАТО обязательства Германия не выполняет.

Напомним, что о возможном перемещении американских войск с территории ФРГ сообщил Ричард Гранелл, американский посол.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Huawei пока не планирует выпуск смартфонов на базе Harmony OS.