Польский премьер выступает за новую базу НАТО в стране

Матеуш Моравецкий убежден, что Польше необходима новая военная база.
Премьер министр Польши Матеуш Моравецикий выступил против передислокации американской базы из Германии в Польшу. По его мнению базу в Рамштайне стоит сохранить, а на территории Польши просто создать новую.
Также политик раскритиковал Германию в вопросе обороны, заметив, что государство слишком экономично подходит к их решению, и призвал повысить траты на вооружение согласно правилам НАТО – до 2% от ВВП.
Также министр подчеркнул, что взятые со вступлением страны в НАТО обязательства Германия не выполняет.
Напомним, что о возможном перемещении американских войск с территории ФРГ сообщил Ричард Гранелл, американский посол.
Ранее GazetaSPB сообщила о том, что Huawei пока не планирует выпуск смартфонов на базе Harmony OS.