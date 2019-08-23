Переносчики тропических болезней распространились на юге России

Высока вероятность увеличения количества пострадавших на побережье. При обнаружении тревожных симптомов стоит сразу идти к врачу.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщает газета «Известия», ссылаясь на собственные источники. В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья. Укус кровопийцы может заразить вирусами Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки. Скорее всего, они прилетели из Египта и Юго-Восточной Азии из-за глобального потепления.

«По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию», — цитирует «Известия» ученого.

Для того, чтобы уменьшить рост популяции, стоит создать неблагоприятные условия для размножения – убирать весь мусор и емкости с водой.

Россиян при первых симптома — сыпи, следов укусов, ухудшении самочувствия – просят обращаться к врачам.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что вспышка смертельного вируса в США: инфекцию переносят комары.