Петербуржцев предупреждают о штормовом ветре

Ливни сменили ветра – горожанам стоит быть осторожнее, так как возможно увеличение количества несчастных случаев.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщают в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Спасатели рассказывают, что ветер разгонится до 17 метров в секунду как минимум. Из-за этого высока вероятность падения деревьев и хлипких конструкцией Горожан просят сохранять бдительность и держаться от них подальше. Лучше вообще переждать сильный ветер дома.

Сейчас в Санкт-Петербурге плюс 16 градусов и высокая влажность. Дождей сегодня не обещают, на небе нет облаков, погода солнечная.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что погода спасла жизнь пропавшему в Омской области ребёнку. Мальчик пропал из машины родителей, отправившихся собирать ягоды, 13 августа. Как передаёт РИА «Новости», в его поисках участвовало около 600 человек, включая полицейских, спасателей и волонтёров при поддержке вертолёта Росгвардии и двух частных самолётов.