В Пулково накажут водителей за парковку в районе поворота у пассажирского терминала

В Пулково накажут водителей за парковку в районе поворота у пассажирского терминала
В Пулково рассказали об установке системы фотовидеофиксации. Фото: Пулково

За порядком проследят благодаря системе фотовидеофиксации, которая зарегистрирует номера всех нарушителей.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем GazetaSPb рассказали в пресс-службе Пулково. В аэропорту уже установили необходимое оборудования для отслеживания нарушений правил дорожного движения. Водителей просят не парковать автомобили на участке дороги от Пулковского шоссе в аэропорт в районе поворота у пассажирского терминала, чтобы не создавать заторы.

Все данные, зафиксированные системой, будут направлять в Городской мониторинговый центр и Управление ГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области для назначения и оформления штрафов.

В Пулково также напомнили, что на территорию аэропорта нельзя проезжать с нечитаемыми или скрытыми номерами.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Пулково задерживаются четырнадцать самолетов, рейс в Симферополь — на 17 часов.

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