В Ленобласти состоялась церемония захоронения останков 80 красноармейцев

В Кировском районе Ленинградской области перезахоронили останки красноармейцев, погибших в годы ВОВ.

Сегодня, 23 августа, на воинском мемориальном кладбище в поселке Новая Малукса перезахоронили останки 80 красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе траурной церемонии было захоронено более 80 останков, которые ранее обнаружили в ходе международной экспедиции «Волховский фронт. Апраксин». Экспедиция проходила на местах боев Ленобласти. Военнослужащие ЗВО отдали воинские почести погибшим.

В прошедшей экспедиции участвовали более 350 поисковиков из России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Латвии и Литвы. Найденные в ходе экспедиции элементы одежды и знаки различия разместят в музеях о войне.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти обнаружено крупное захоронение красноармейцев.