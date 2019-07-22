В Ленобласти обнаружено крупное захоронение красноармейцев

В поселке Зимино Выборгского района Ленобласти найдены останки 69 красноармейцев, погибших в годы советско-финской войны.

В Выборгском районе поблизости от поселка Зимино обнаружено крупное захоронение солдат и офицеров, которые погибли в 1940 году в ходе боев советско-финской войны. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Останки красноармейцев были найдены в ходе экспедиции, участниками которой стали военнослужащие Красносельской стрелковой бригады Западного военного округа и поисковый отряд «Советский патриот». На данный момент было найдено 69 останков военнослужащих за период вахты, сообщает командир поискового отряда «Советский патриот» Ольга Богданова.

В ходе раскопок были найдены предметы быта и боеприпасы времен советско-финской войны, среди них ложки и котелки, на которых стоит пометка и именными инициалами.

Останки красноармейцев захоронят с воинскими почестями в ходе траурной церемонии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти нашли останки 99 красноармейцев, погибших на войне с финнами.