Из квартиры во Всеволожском районе изъяли большое количество взрывчатых веществ

Из квартиры во Всеволожском районе изъяли большое количество взрывчатых веществ
Возбуждено уголовное дело. Фото: Baltphoto_Андрей_Пронин

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция задержала подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Инцидент произошел днем ранее, 22 августа, в деревне Ненимяки. Сотрудники уголовного розыска в ходе расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия провели обыск одной из квартир жилого дома.

В результате розыскных мероприятий были изъяты несколько десятков снарядов авиационной пушки и множество патронов, составные части револьвера «Наган». Все предметы времен ВОВ.

Изъятое было уничтожено на полигоне.

Как сообщает ГУ МВД по городу и области, ранее судимый 63-летний безработный гражданин был задержан. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

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