В Центральном районе девушке вернули украденный смартфон

В Центральном районе девушке вернули украденный смартфон
Фото: pixabay.com

Полиция раскрыла преступление о краже мобильного телефона из кармана верхней одежды.

На Невском проспекте у дома номер 1 неизвестный подкрался к девушке и вытащил из кармана ее плаща смартфон стоимостью 37 тысяч рублей. Девушка 19 лет незамедлительно обратилась за помощью в отделение полиции.

А оперативно-розыскные работы помогли найти злоумышленника. Карманником оказался одинокий мужчина в возрасте 53 лет, он был задержан сотрудниками полиции.

Похищенный мобильный телефон изъят у грабителя, а против него заведено дело по факту кражи личного ценного имущества.

Ведется расследование, сотрудники спецслужбы выясняют причастность мужчины к другим преступлениям такого рода.

Ранее GazetaSPB сообщила о том, как в Ленинградской области мужчину избили и ограбили в его собственном доме.

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