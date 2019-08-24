Водитель иномарки погиб после столкновения с деревом в Ленобласти

В Выборгском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП: иномарка влетела с трассы и врезалась в дерево, водитель погиб.

Согласно данным «Дорожного инспектора», авария произошла ранним утром 24 августа на 19 км автомобильной дороги водитель иномарки Mitsubishi Lancer не справился с управлением на правом закруглении дороги, вылетел с трассы и врезался в дерево. Водитель аварии скончался на месте от полученных травм в результате удара.

Пассажирка авто 1995 года рождения получила множественные травмы, ее состояние оценивается как тяжелое. Чтобы высвободить пострадавшую, спасателям пришлось разрезать корпус автомобиля.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП. Все обстоятельства уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в ДТП на КАД из-за слетевшей с пикапа крышки погибли два человека.