Женщина подала на развод из-за слишком заботливого мужа

Ей наскучила беспроблемная жизнь и она хочет хотя бы иногда ругаться с супругом.

Об этом стало известно сегодня, 24 августа. Обо всем сообщает издание Khaleej Times. Жительница ОАЭ обратилась в суд с просьбой развести ее с мужем. Она не стала жаловаться на побои или измены, а заявила, что он слишком сильно любит ее. Женщина рассказала, что вышла замуж около года назад, но уже устала от брака. Муж, по ее словам, слишком внимателен и заботлив. Он во всем слушается супругу и даже похудел, когда она сделала ему замечание по поводу лишнего веса. Также женщину возмущает, что он все время помогает ей с уборкой и готовкой. Жительнице ОАЭ не хватает споров и дискуссией.

К ее иску в суде отнеслись скептически и дали супругам время на то, чтобы разобраться. В свое оправдание мужчина заявил, что всего лишь хотел угодить возлюбленной.

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